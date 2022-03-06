«Радио Свобода» объявило о приостановке работы в России
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:07, 06 марта 2022
Фото: Twitter
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Радиостанция «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС, признана в РФ СМИ-иноагентом) приостанавливает свою работу в России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы радиостанции. В СМИ объяснили своё решение начавшейся процедурой банкротства российского отделения и усилением давления правоохранителей на журналистов.
«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» приостановило свою деятельность в России после того, как 4 марта местные налоговые органы инициировали процедуру банкротства российского подразделения РСЕ/РС, а полиция усилила давление на его журналистов, — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.
Ранее Роскомнадзором был ограничен доступ к сайту радиостанции. В качестве причины ведомство назвало публикацию недостоверной информации о специальной операции РФ на Украине.
«Радио Свобода» находится под контролем американского правительственного Агентства по глобальным СМИ, финансы на его деятельность выделяет Конгресс США.
Ранее президент России Владимир Путин ранее подписал закон об уголовном наказании за фейки о вооружённых силах. Речь идёт о фактах, которые дискредитируют российских военных. В тексте документа также предусмотрено наказание за призывы к антироссийским санкциям. Нарушителям грозит штраф в размере от 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.