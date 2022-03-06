«Радио Свобода» объявило о приостановке работы в России

Фото: Twitter

Температура воздуха 8 марта в Москве будет отличаться от климатической нормы всего на один градус и составит порядка пяти градусов мороза. В дальнейшем начнётся ещё более ощутимое похолодание. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Восьмого марта будет нормальная, морозная погода. Ночью будет -7...-9 градусов, по области до -12 градусов, а днём до минус 5 градусов, — сообщил метеоролог. Он отметил, что температура окажется в...