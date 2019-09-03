https://static.news.ru/photo/686731b4-ce54-11e9-8c6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству скорректировать законодательство, чтобы наделить дополнительными полномочиями Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

Российский лидер выступил с рядом поручений на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения. Отчёт о мероприятии опубликован на официальном сайте Кремля. Согласно президентской инициативе, Росздравнадзор должен получить полномочия по определению степени соответствия медучреждений обязательным требованиям. Врачебные организации обяжут подтверждать эту степень в надзорном ведомстве.

Ведомство также получит право контролировать своевременность внесения в геоинформационную систему данных об объектах здравоохранения и достоверность такой информации. Новые функции предполагают увеличение штата сотрудников надзорного ведомства.

Как ранее передавал News.ru, Путин раскритиковал Сбербанк за отказ пересматривать долговые обязательства пострадавших от наводнения жителей Иркутской области. Кредитная организация после президентской критики объявила, что проведёт реструктуризацию займов жертв паводка.