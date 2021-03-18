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Российское руководство приложит максимальные усилия для того, чтобы обеспечить безопасность и стабильность на Крымском полуострове. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пообещав, что регион будет развиваться и в нём создадут все условия для притока инвестиций.

Глава страны сделал данное заявление на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Делаем и сделаем всё для обеспечения в Крыму стабильности и безопасности, для дальнейшего комплексного развития транспорта, энергетики, всей инфраструктуры, будем поддерживать промышленные и аграрные предприятия, малый и средний бизнес, туризм, создавать условия для притока инвестиций, — сказал Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Президент подчеркнул, что на этой базе качество жизни граждан должно расти опережающими темпами, «чтобы они имели все возможности получить хорошее и востребованное образование, современные высокотехнологичные медицинские услуги, достойно оплачиваемые рабочие места».

Крым и Севастополь в 2014 году, став частью России, оставили позади своё гнетущее и тёмное безвременье, которое началось в 1954 году после решения генсека Никиты Хрущёва отдать полуостров Украине. Такое заявление сделал руководитель СВР Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что выбор жителей Крыма, сделанный семь лет назад, восстановил утраченную когда-то историческую справедливость.

Ранее Путин заявил, что угрозу энергодефицита в Крыму удалось снять, устранена транспортная блокада полуострова, будет решён и вопрос с водоснабжением, писал NEWS.ru.