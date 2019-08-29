https://static.news.ru/photo/7091f042-ca5b-11e9-9512-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Начальник Управления информационного и документационного обеспечения президента России Сергей Осипов освобождён от занимаемой должности.

Соответствующий указ Владимир Путин подписал 29 августа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Структура, которую возглавлял Осипов, обеспечивает работу единой системы делопроизводства в администрации главы государства, организует и контролирует деятельность по защите сведений, составляющих гостайну, организует специальную документальную связь с органами исполнительной власти в регионах, занимается вопросами комплектования, сохранности и использования архивного фонда документов президента, сообщается на сайте Кремля.

Ранее News.ru писал, что Путин подписал указ об отставке посла РФ в Великобритании Александра Яковенко. В Кремле это объяснили обычной ротацией глав диппредставительств.