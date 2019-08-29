Начальник Управления информационного и документационного обеспечения президента России Сергей Осипов освобождён от занимаемой должности.
Соответствующий указ Владимир Путин подписал 29 августа. Документ
Структура, которую возглавлял Осипов, обеспечивает работу единой системы делопроизводства в администрации главы государства, организует и контролирует деятельность по защите сведений, составляющих гостайну, организует специальную документальную связь с органами исполнительной власти в регионах, занимается вопросами комплектования, сохранности и использования архивного фонда документов президента, сообщается на
Ранее News.ru писал, что Путин подписал указ об отставке посла РФ в Великобритании Александра Яковенко. В Кремле это объяснили обычной ротацией глав диппредставительств.