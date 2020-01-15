https://static.news.ru/photo/8ffd64f4-3778-11ea-8a5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин в ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию выразил недовольство уровнем рождаемости в России.

По его словам, в стране проживают почти 147 млн человек, однако сейчас начался напряжённый демографический период. Он подчеркнул, что «демографическая ловушка» 90-х оказалась хуже, чем в годы войны.

Семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает, — заявил Путин.

Глава государства также заявил, что в 2024 году коэффициент рождаемости в России должен достичь 1,7 вместо нынешних 1,5.

Ранее NEWS.ru писал, что в выступлении российского лидера 15 января главная интрига ожидается в части, которая может коснуться изменений в Конституции РФ.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию послания Владимира Путина.