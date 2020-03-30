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Президент России Владимир Путин на фоне распространения коронавируса в России обратился к гражданам страны старше 65 лет и призвал их оставаться в самоизоляции и не выходить на улицу. Об этом он заявил на совещании с полпредами в федеральных округах.

Проявите максимальную заботу о своих родителях, они всегда нуждаются в нашей поддержке, ― также отметил российский лидер.

Всего в России выявлено 1836 случаев инфицирования, 64 пациента выписаны из больниц, 9 умерли. По всему миру COVID-19 подхватили более 723 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончались.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин назвал оправданной мерой режим самоизоляции, введённый в Москве и Московской области.