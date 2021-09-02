Путин пояснил свою реакцию на замечание школьника о Семилетней войне

Президент России Владимир Путин признался, что порадовался замечанию школьника, который поправил его во время разговора о Северной войне. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Почему меня это должно задеть? Наоборот, меня это может только порадовать: молодые ребята хорошо знают историю Отечества, прекрасно, я только рад, — сказал Путин.

Ранее в ходе открытого урока в детском центре «Океан» во Владивостоке Владимир Путин, обсуждая историю страны, назвал проводимую Петром I войну со Швецией Семилетней. В этой связи один из присутствовавших на уроке подростков уточнил, что речь идёт о Северной войне, которая длилась с 1700 по 1721 год. Президент поблагодарил школьника за замечание.

Позднее директор школы № 35 Юлия Рябцева назвала замечание школьника наглостью, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заступился за него, заявив, что мальчик не должен подвергаться критике со стороны директора школы, в которой он учится.