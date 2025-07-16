«Урбан Хаб» устроит новые дискуссии об архитектуре в городах на ВЭФ-2025

Платформа «Росконгресс Урбан Хаб» организует в сентябре новые дискуссии о роли архитектуры в развитии городов. Серию мероприятий проведут в ходе Восточного экономического форума. В рамках данной платформы на ПМЭФ-2025 Фонд Росконгресс и центр НАФИ уже представили исследование «Архитектура как экономический ресурс».

Архитектура перестала быть просто приятным визуальным сопровождением для нашей жизни и работы, у нее есть большой экономический потенциал: чем более сбалансирована архитектура и чем ухоженнее город, тем больший потенциал в нем видят инвесторы и жители. Предприниматели говорят о том, что такая городская среда создает трафик клиентов — это обоюдовыгодная история, — отметила исполнительный директор НАФИ Людмила Спиридонова.

На ВЭФ-2025 продолжат обсуждения о том, как интегрировать культурное наследие в современный облик городов и их экономическую среду. Дискуссии проведут в рамках деловой программы проекта «Росконгресс Урбан Хаб».

На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке 3 сентября откроется мультимедийная выставка «Улица Дальнего Востока» в ходе X Восточного экономического форума. В рамках нее гостям представят павильон «Развиваем Дальний», посвященный возможностям макрорегиона.