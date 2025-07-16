VK Fest представил звездных спикеров «VK Лектория» в Москве

В Москве в рамках масштабного фестиваля VK FEST 19 и 20 июля проведут двухдневную программу «VK Лектория». В ходе нее выступят Федор Бондарчук, Ксения Собчак, Николай Василенко, Виктория Боня и другие знаменитые спикеры.

Федор Бондарчук вместе с гостями обсудит технологии в кинематографе. Симона Юнусова совместно с Викторией Боней и Седой Каспаровой поделятся своим мнением о воспитании детей.

Николай Василенко с Зоей Новиковой выступят на тему создания интересных фестивалей. В ходе других паблик-токов участники поговорят о культурном коде страны, музыке и трендах в гастрономии. Трансляции дискуссий будут доступны в сообществе VK Fest.

В «Лужниках» в Москве с 19 по 20 июля пройдет VK Fest, который объединит десятки популярных артистов, а также инфлюенсеров, спортсменов и экспертов из разных областей. На площадке фестиваля подготовят Синюю и Белую сцены, «VK Лекторий», а также тематические зоны.