Путин поручил СК и прокуратуре разобраться в причинах трагедии в Кузбассе

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Президент РФ Владимир Путин поручил Следственному комитету и Генеральной прокуратуре РФ разобраться в причинах ЧП, произошедшего на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Поручение имеет и Генеральная прокуратура, и Следственный комитет — разобраться в причинах этой трагедии, — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

По словам президента, нужно, чтобы ничего подобного впредь не происходило.

Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате ЧП.

Ещё раз хочу выразить слова соболезнования семьям погибших, пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим, — сказал президент.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП 64 человека пострадали. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур. По данным источника в экстренных службах, на шахте произошло два взрыва метана.

Погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей.

По делу о ЧП задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что они допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.