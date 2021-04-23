Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому майских праздничных дней в стране в этом году станет больше. Выходные будут длиться с 1 по 11 мая.
Установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, — говорится в документе.
Там подчёркивается, что органам публичной власти необходимо определить количество служащих, обеспечивающих с 1 по 10 мая функционирование этих органов.
Указ вступил в силу в день подписания.
Ранее Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой объявить длинные майские выходные. Причиной такого решения стала эпидемическая ситуация в стране.
Незадолго до этого стало известно, что Министерство труда рассматривает возможность продления майских праздников на постоянной основе. О намерении сделать майские выходные длиннее сообщал глава ведомства Антон Котяков.