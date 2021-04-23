Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками

Пришло время России изменить национальный флаг, так как великие страны должны иметь необычные знамёна. С таким мнением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов во время общественно-политических дебатов «Слово против слова».

Когда вернётся орёл на знамя нашей страны? Я считаю, что эпоха безликих полосок уже проходит. Безликие полоски пусть остаются в Болгарии. Великие страны всё-таки имеют знамёна необычные, — задался вопросом...