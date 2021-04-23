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Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками

21:08, 23 апреля 2021

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому майских праздничных дней в стране в этом году станет больше. Выходные будут длиться с 1 по 11 мая.

Установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, — говорится в документе.

Там подчёркивается, что органам публичной власти необходимо определить количество служащих, обеспечивающих с 1 по 10 мая функционирование этих органов.

Указ вступил в силу в день подписания.

Ранее Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой объявить длинные майские выходные. Причиной такого решения стала эпидемическая ситуация в стране.

Незадолго до этого стало известно, что Министерство труда рассматривает возможность продления майских праздников на постоянной основе. О намерении сделать майские выходные длиннее сообщал глава ведомства Антон Котяков.

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