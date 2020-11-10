Путин почтил минутой молчания память экипажа сбитого над Арменией вертолёта

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Во время совещания по обороне в Сочи президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших членах экипажа российского вертолёта Ми-24, который был сбит по ошибке вооружёнными силами Азербайджана над армянской территорией.

Почтим минутой молчания их память, — обратился президент к участникам мероприятия, после чего все присутствующие встали.

Перед тем, как почтить память жертв трагедии, президент назвал их имена. Это командир Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин, сообщило агентство РИА Новости.

Кроме того, глава российского государства поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших членов экипажа вертолета.

9 ноября в 17:30 мск ВС Азербайджана сбили из ПЗРК российский Ми-24 вблизи границы Нахичеванской Автономной Республики (Республика Азербайджан) возле армянского населённого пункта Ерасх. Погибли два члена экипажа, один получил ранения.

В азербайджанском военном ведомстве пояснили, что воздушная машина летела на малой высоте в тёмное время суток в зоне радарного обнаружения ПВО. Отмечается, что российские военные вертолёты прежде не были замечены в указанном районе.

Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов назвал произошедшее трагическим инцидентом, который носил характер случайности и не был направлен против России.

Как сообщал NEWS.ru, в Азербайджане возбудили уголовное дело из-за сбитого российского вертолёта.