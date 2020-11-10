Путин почтил минутой молчания память экипажа сбитого над Арменией вертолёта

Во время совещания по обороне в Сочи президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших членах экипажа российского вертолёта Ми-24, который был сбит по ошибке вооружёнными силами Азербайджана над армянской территорией.
Почтим минутой молчания их память, — обратился президент к участникам мероприятия, после чего все присутствующие встали.
Перед тем, как почтить память жертв трагедии, президент
Кроме того, глава российского государства поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших членов экипажа вертолета.
9 ноября в 17:30 мск ВС Азербайджана сбили из ПЗРК российский Ми-24 вблизи границы Нахичеванской Автономной Республики (Республика Азербайджан) возле армянского населённого пункта Ерасх. Погибли два члена экипажа, один получил ранения.
В азербайджанском военном ведомстве пояснили, что воздушная машина летела на малой высоте в тёмное время суток в зоне радарного обнаружения ПВО. Отмечается, что российские военные вертолёты прежде не были замечены в указанном районе.
Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов назвал произошедшее трагическим инцидентом, который носил характер случайности и не был направлен против России.
Как сообщал NEWS.ru, в Азербайджане возбудили уголовное дело из-за сбитого российского вертолёта.