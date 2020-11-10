В Азербайджане возбудили уголовное дело из-за сбитого российского вертолёта

https://static.news.ru/photo/37210af6-235f-11eb-b57b-fa163e074e61_660.jpg Обломки российского вертолета Ми-24 Фото: МЧС Армении/РИА Новости

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело из-за уничтожения российского вертолёта на армяно-азербайджанской границе 9 ноября. Расследованием инцидента займётся военная прокуратура Нахичеванской Автономной Республики.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Халатное отношение, повлёкшее смерть двух и более человек».

Прокуратура с участием военных специалистов провела осмотр ракетной установки, а также информационных систем, допросила военнослужащих той части, где была произведена стрельба, изъяла необходимые документы и провела другие необходимые следственные действия, — говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

В ведомстве добавили, что также проводятся мероприятия по установлению причастных к трагедии лиц и привлечению их к ответственности.

9 ноября в 17:30 мск ВС Азербайджана сбили из ПЗРК российский Ми-24 вблизи границы Нахичеванской Автономной Республики (Республика Азербайджан) возле армянского населённого пункта Ерасх. Погибли два члена экипажа, один получил ранения.

В азербайджанском военном ведомстве пояснили, что воздушная машина летела на малой высоте в тёмное время суток в зоне радарного обнаружения ПВО. Отмечается, что российские военные вертолёты прежде не были замечены в указанном районе.

Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов назвал произошедшее трагическим инцидентом, который носил характер случайности и не был направлен против России. Высокопоставленный военный направил письмо с соболезнованиями главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.