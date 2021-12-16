Путин объяснил необходимость закона о единой системе публичной власти

Президент РФ Владимир Путин рассказал, зачем потребовалось принимать закон о единой системе публичной власти. По его словам, тем самым нормы были приведены в соответствие с обновлённой Конституцией, сообщает РИА Новости.

Что касается законопроекта о единой системе публичной власти, тут понятно, это требование обновлённой Конституции, — подчеркнул глава государства на заседании наблюдательного совета АСИ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее ответил на вопрос, не отменяет ли волеизъявление народа то, что президент сможет снимать мэров и глав регионов с должности. По его мнению, Путин может их уволить с должности, поскольку главу страны избрал народ. Он добавил, что основания для отстранения от должности прописаны в других законах.

Ранее стало известно, что Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 15 декабря закон об организации публичной власти. Он определяет общий срок полномочий глав регионов и отменяет запрет на пребывание на этом посту дольше двух сроков подряд. Накануне закон в третьем, окончательном чтении приняла Госдума.