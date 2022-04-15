Путин обсудил гуманитарную политику с членами Совбеза

Президент Владимир Путин провёл 15 апреля оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Помимо всего прочего, на нём обсуждалась концепция гуманитарной политики, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Состоялось оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Помимо актуальных текущих вопросов в плановом порядке была рассмотрена концепция гуманитарной политики Российской Федерации, — сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что у Путина запланирован ещё ряд рабочих встреч и совещаний. Все они будут носить непубличный характер.

Ранее в МЧС рассказали, что Россия в течение нескольких недель выплатила бюджетникам и пенсионерам на Украине свыше 50 млн рублей. Пункты выдачи денежных средств работают ежедневно. Кроме того, продолжается оказание гуманитарной помощи жителям Украины и Донбасса. Очередная колонна из 79 грузовых автомобилей доставила туда предметы первой необходимости, бутилированную воду, детское питание, стройматериалы.