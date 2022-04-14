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Мир

Украинские бюджетники и пенсионеры получили от России более 50 млн рублей

МЧС: бюджетники и пенсионеры Украины получили от РФ более 50 млн рублей за три недели
05:57, 15 апреля 2022
Украинские бюджетники и пенсионеры получили от России более 50 млн рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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За несколько недель Россия выплатила бюджетникам и пенсионерам на Украине более 50 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. По информации ведомства, пункты выдачи денег работают ежедневно. Также на Украину и в Донбасс поступает гуманитарная помощь.

Спасательное ведомство России продолжает работу по выдаче единовременных выплат на освобождённых территориях Украины. Всего за три недели более 5000 пенсионеров и работников бюджетных организаций получили выплаты в размере 10 тысяч рублей, — сказали представители ведомства.

Там также добавили, что пункты выдачи денежных средств открыты ежедневно, ведётся работа с маломобильным населением и пожилыми людьми.

Кроме того, в МЧС сообщили, что на Украину в Донбасс поступила очередная колонна с гуманитарной помощью из 79 грузовиков. Они привезли продукты, бутилированную воду, детское питание, предметы первой необходимости и строительные материалы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что школьники Подмосковья стали собирать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Дети рисуют для посылок картинки о мире, добре и дружбе. Идею помочь предложили ученики гимназии имени Примакова в разговоре с блогером Владом Кобяковым.

Также сообщалось, что Синодальный отдел Московского патриархата собрал гуманитарную помощь для Луганской и Алчевской епархий УПЦ МП. Отец Андрей Близнюк, протоиерей московского храма святителя Николая в Кузнецах рассказал NEWS.ru о том, как выглядит сегодня ЛНР, о чём молятся люди, оказавшиеся в районах боевых действий.

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