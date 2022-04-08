Осколки зла: рядом с фронтом проклятий меньше, чем в тылу

Одна из обязанностей Церкви в такие времена, как сейчас, — оказание помощи тем, кто находится в районах, пострадавших от боевых действий. Поэтому силами Синодального отдела Московского патриархата была собрана гуманитарная помощь, большая фура с едой (макароны, консервы, крупы, детское питание) и предметами первой необходимости. Она отправилась в ЛНР, точнее — в Луганскую и Алчевскую епархию УПЦ МП, в населенные пункты, стоящие рядом с линией разграничения, где не понаслышке знают, что такое обстрел. Груз сопровождали двое священников, отец Евгений Лебедев, настоятель московского храма свщмч. Вениамина в Зюзино, в прошлом — участник боевых действий, а также — отец Андрей Близнюк, протоиерей московского храма святителя Николая в Кузнецах, внештатный сотрудник Синодального отдела по благотворительности и аттестованный спасатель. Он рассказал NEWS.ru о том, как выглядит сегодня ЛНР, о чем молятся люди, оказавшиеся в районах боевых действий. И о чудесах, конечно. Правда, чудесах специфических, военных, которых могло бы и не быть.

Предоставлено священником Андреем Близнюком

Минометный осколок с рваными краями

Тяжелая фура с гуманитарным грузом дальше находящегося на территории России недалеко от границы с ЛНР Новошахтинска не поехала, но из Москвы добровольцы безвозмездно прислали на помощь семь автомобилей — передвижных домов, так называемые яхты на колесах. Коробки и мешки из фуры переложили в эти «яхты», вообще-то предназначенные для комфортных путешествий по автотрассам, и те смогли доставить гуманитарную помощь в Луганск по дорогам, разбитым военной техникой. Хотя это оказалось непросто, пока доехали, повредили машины, ремонт теперь обойдется в приличную сумму. Из Луганска батюшки уже развозили помощь сами по окрестным поселкам, на автомобилях местных священников отца Георгия Любченко и отца Александра Беспалова. В одну из поездок машину едва не расстреляли с блокпоста. Все обошлось, но, как говорит отец Андрей:

Там сразу понимаешь — что бы ты ни делал, собственными действиями себя не спасешь. Все во власти Божьего промысла. В тех местах все так — надеются только на Бога.

После поездки отец Андрей носит в сумке подарок от детей из прифронтового поселка в ЛНР — осколок 120-миллиметровой мины. Сыновья тамошнего священника нашли его у себя в огороде. Осколок из толстого железа, а края рваные и острые как бритва. Радиус поражения у такой мины — около 30 метров, причем пробивает даже броню. Возьмешь этот кусок металла в руки и сразу представляешь, каково это, когда он врезается в тело.

Но есть то, что еще хуже минометных осколков — это злоба и ненависть, которой оказалось заражено общество. Как сказал митрополит Берлинский и Германский Марк в проповеди на второй неделе Великого поста в середине марта, «дух войны требователен. Он требует разделяться на партии. Требует ненавидеть. Мы, христиане, должны понимать: злоба, которой горит любая война — злоба адская. Враг Божий упивается не столько человеческой кровью, сколько человеческим озлоблением и разделением».

Предоставлено священником Андреем Близнюком

Чудеса и зайцы

Как только пересекаешь границу и попадаешь на территорию ЛНР, понимаешь, что там все иначе, сказывается жизнь в военных условиях с 2014 года. Местное население с ужасом вспоминает самое начало, 2014 год, когда во многих населенных пунктах не признанной никем на тот момент республики располагались украинские нацбатальоны «Азов», «Айдар» и другие.

Чего националисты тут только не вытворяли, — рассказывали священникам местные жители. — Грабили, насиловали, убивали. Потом пришли части ВСУ, эти ничего, нормальные, там пацаны-срочники, многие из них православные.

И, конечно, постоянные обстрелы. Татьяна Герман, житель села Долгое, может рассказывать про них бесконечно, все последние ее годы прошли под обстрелами.

Вот здесь был погреб, в нем в 2014 году люди постоянно прятались от снарядов. А когда в этом году 20 февраля начали стрелять, то по привычке побежали к нему, но добежать, к счастью, не успели — мина разорвалась как раз в погребе, — рассказывает женщина.

Сейчас на месте погреба толстая бетонная плита перекрытия выворочена из земли. Зато все живы. Такое вот чудо из района боевых действий.

В местах боев много тех, кто вспоминает, как их Господь уберег, — говорит отец Андрей.

Например, поселок Славяносербск, его название пошло с XVIII века, когда Екатерина II селила в этих местах сербов, которые переселились в Россию, чтобы не принимать католичества в Священной Римской империи. В Славяносербске у местной жительницы Лидии Пархоменко снаряд прилетел, снес часть крыши дома, но не взорвался. По словам хозяйки, они с мужем годом раньше дом освятили, вот и помогло.

Предоставлено священником Андреем Близнюком

Но чудеса случаются не всегда. В другом поселке, Трехизбенке, недалеко от Славяносербска, за последнее время два жителя погибли от осколков, а еще двое были ранены.

В город Счастье, чье название все последние годы звучит как насмешка, под недавними обстрелами погибли порядка тридцати человек. Среди них — и прихожане Свято-Екатерининского храма, мать и больная раком дочь. Когда отец Андрей и отец Евгений приехали в Счастье, трупы еще не успели достать из-под обломков дома.

Сам храм тоже повредило осколками — на свежепозолоченном куполе большая дыра, выбиты стекла. В церкви сейчас служить из-за повреждений невозможно, поэтому великопостные службы проходят в здании воскресной школы неподалеку.

На вопрос, откуда прилетел снаряд, местные лишь пожимают плечами. Кто ж его знает, война — дело такое...

Счастье производит странное впечатление, — говорит отец Андрей. — Большая часть города разрушена обстрелами, мертвые обгорелые дома. При этом некоторые улицы вообще не пострадали, там магазины открыты, мамы гуляют с колясками.

Сейчас, кстати, жизнь в Луганске и области немного оживилась по сравнению с тем, что было парой недель раньше. Например, пустили автобусы и даже поезд, первый с 2014 года. И еще неожиданное следствие боевых действий — сейчас в ЛНР не редкость встретить диких животных.

Из-под машины вылетают здоровенные фазаны. А к вечеру заяц наперегонки с машиной бежит, еще и в кабину заглядывает! Много зверя, рыбы, а брать некому. Мужчины — одни на фронте, другие прячутся от фронта. В лес особо тоже не сходишь, каждый день кто-то там подрывается на мине, — вспоминает священник.

Предоставлено священником Андреем Близнюком

Люди как люди

За время поездки священники услышали многое — к батюшкам у людей обычно больше доверия, больше надежды на сочувствие и человеческое участие. Люди благодарили за привезенную помощь, она им сейчас действительно необходима, ну и рассказывали, конечно, что им довелось пережить. Как спасались от обстрелов, как бежали от войны, а она догоняла их.

Люди там замечательные — чего они только не пережили — горе, разрушения, бомбежку, в подвалах сидели. Но они остаются мирными. Нет ругани, злобы. И внешне выглядят достойно — чисто и аккуратно одеты, несмотря на все невзгоды. Нас встретили очень тепло, очень искренне, говорили откровенно, благодарили за помощь, еще и сами пытались отблагодарить — коврижку нам испекли, меда дали, везде пытались накормить, — вспоминает отец Андрей.

Очень много пришлось вынести местным священникам, людям, как правило, с большой семьей и небогатым. Отец Андрей Адонин из Счастья, например, рассказал, как вывозил под обстрелом больных коронавирусом дочь и внука в Северодонецк. Ехали под обстрелом, с молитвой, а война шла за ними по пятам. Только покажется, что выехали из зоны обстрела, но нет, снова начинает грохотать и взрываться вокруг.

Подвиги священников, что в ЛНР и ДНР, что на украинской стороне, заставляют думать, что зря многие говорят о том, что Православная церковь «прогнила». Пока в ней есть люди, помнящие о своем долге и превозмогая страх идущие под пули, потому что они должны помогать тем, кому плохо, — пока есть такие батюшки, то все в порядке.

Предоставлено священником Андреем Близнюком

Вообще отец Андрей отмечает, что в ЛНР никто не выказывает какой-то вражды к украинцам. «Люди как люди, всегда рядом жили, русские и украинцы», — считают там. А еще они жалеют, что время упущено.

Батюшки часто слышали от местных жителей, что вот в 2014 году все можно было сделать быстро и без крови, украинские военные тогда находились в замешательстве, ведь они давали присягу президенту Януковичу, а не новой власти. ВСУ тогда не хотели идти на Луганск и Донецк. Ну а сейчас совсем другая история.

Конечно, священники общались в основном с верующими людьми, может быть, причина столь взвешенного взгляда еще и в этом.

С другой стороны, религия не мешает спорить и проклинать, особенно в соцсетях. И вот эта смута в душах, о которой говорил в проповеди митрополит Марк, — она беспокоит все сильнее. Откуда у людей взялось столько ненависти и злобы? В пострадавшем от войны Донбассе люди взвешены и осторожны в оценках, а те, что пишут комментарии в соцсетях, сидя в тепле и уюте за тысячи километров от боевых действий, как сорвались с цепи. Причем это касается и тех, кто пишет посты в православных группах, хотя уж им-то точно надо помнить слова о том, что «дай ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего». Но осуждают и не зрят.

«Откуда злоба? Из телевизора, из общего информационного фона», — говорят священники.

Возможно, лучшей профилактикой для таких людей была бы поездка в район боевых действий, в те же ЛНР и ДНР, просто посмотреть, поговорить, заглянуть в прифронтовой госпиталь.