Школьники Подмосковья стали собирать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР, сообщает «360». Дети рисуют для посылок картинки о мире, добре и дружбе, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании правительства. Идею помочь предложили ученики гимназии имени Примакова в разговоре с блогером Владом Кобяковым.

Воробьёв поблагодарил директора гимназии и самих школьников.

Очень важно, мне кажется, это и в семье обсудить. Кто-то может рисунок нарисовать, кто-то — помочь медикаментами, детским питанием. Мы постараемся до всех довести. Нас сейчас все главы слышат. Давайте попробуем. Я очень надеюсь, что с вашей помощью, вовлечённостью мы сможем много добрых дел сделать, — сказал Воробьёв.

Ранее стало известно, что жители Подмосковья с конца февраля собрали почти 800 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Люди приносят одежду и обувь, продовольствие, детское питание, технику.

Также сообщалось, что Синодальный отдел Московского патриархата собрал гуманитарную помощь для Луганской и Алчевской епархий УПЦ МП. Отец Андрей Близнюк, протоиерей московского храма святителя Николая в Кузнецах рассказал NEWS.ru о том, как выглядит сегодня ЛНР, о чём молятся люди, оказавшиеся в районах боевых действий.