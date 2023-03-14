Путин летит в Улан-Удэ — край далекий, но нашенский

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

В нашем мире, ставшем большой информационной деревней, трудно утаить даже самые страшные секреты. И только на прошлой неделе стала циркулировать информация о том, что президент отправится в один из субъектов России. Как уже в понедельник стало ясно, маршрут его будет проложен, скорее всего, в Бурятию. Причем иностранные разведчики могли бы заранее вычислить эту точку на карте страны, оперируя вполне доступной информацией.

Кто-то заметил в Улан-Удэ приметный президентский лимузин семейства Аurus. А в заводской профилакторий местного вертолетостроительного предприятия молва отправила на карантин работников, которые, дескать, должны будут лично встретиться с высоким визитером. Так, по косвенным признакам можно было предположить, что Владимир Путин не просто пообщается с руководством республики и обсудит детали развития столицы прибайкальского края, но и в духе эпохи посетит важное оборонное предприятие.

Шутки шутками, но в последнее время в Бурятии отмечено просто паломничество фигур федерального значения. Вряд ли это связано с проколом папы римского, отнесшего бурятов к «самой жестокой части российской армии на Украине». За свои опрометчивые слова католический первосвященник извинился. Притом что выходцы из республики действительно отличились на поле брани. Но ратные подвиги не отодвинули на второй план решение местных проблем, которые, по словам республиканских руководителей, сводятся в первую очередь к высокой степени теневой занятости населения, особенно молодежи, к нехватке квалифицированных кадров и неразвитости транспортных коммуникаций.

В феврале глава Минэкономразвития Максим Решетников обсуждает в республике проект «Байкальская гавань», предусматривающий создание на берегу великого озера курорт мирового класса с соответствующим уровнем сервиса. А в начале марта уже вице-премьер Виктория Абраменко, отвечающая в правительстве и за проблемы экологии, на месте знакомится с тем, как использованы сотни миллионов рублей, выделенных на развитие рыбокомбината, готового обогащать Байкал миллионами личинок омуля.

Ясно, что приезд президента, который не был на Дальнем Востоке с 2017 года, важен не только для республики, но и для огромного региона в целом. Недаром из столицы Бурятии президент в режиме видеоконференции проведет совещание по проблемам развития дальневосточных городов, в котором примут участие полпред Трутнев, власти Сахалина, Забайкальского края, Амурской области.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Си Цзиньпин и Владимир Путин

Конечно, главная природная достопримечательность Бурятии — это «славное море — священный Байкал» — крупнейший резервуар пресной воды, которая, по некоторым прогнозам, скоро будет стоить дороже нефти. Но второй по величине город республики — Северобайкальск — это и второй по значению город на БАМе. Как раз в Северобайкальск из Тыи в 2021 году был проложен второй путь магистрали, превращающий саму железнодорожную артерию в важнейший торгово-транспортный путь из «китайцев в европейцы».

К слову, республика граничит и с Монголией, через территорию которой могут пройти новые газопроводы в Китай. Так что не исключено, что на месте Владимир Путин получит дополнительную информацию для его закрытых бесед с ожидаемым в Москве Си Цзиньпином.

Но, конечно, кульминацией визита станет приезд президента на старейший, основанный еще до Великой Отечественной войны Улан-Удэнский авиазавод, входящий ныне в систему Ростеха. Когда-то здесь строили и самолеты, а ныне предприятие специализируется на линейке вертолетов семейства «Ми», как гражданских, так и военных типа Ми-17 1Ш или МИ-8 АМПШ. Что характерно, это предприятие полного цикла, обеспечивающее себя всеми запчастями, включая изготовленные из композитных материалов.

Собственно, визит президента в Улан-Удэ — это тоже проявление нашего стратегического поворота на Восток. Тем более что Сибирью прирастает ныне и наше военное могущество, господство в воздухе. В Улан-Удэ стоят вертолеты, в Иркутске и Комсомольске — современные истребители. Крылья Отечества сибирской закалки.