В начале недели глава кабмина Михаил Мишустин предложил властям российских регионов ввести у себя режим полной изоляции, аналогичный действующему в Москве и Подмосковье, для профилактики распространения коронавируса. Это запрет выходить из дома без уважительной причины. Покинуть квартиру можно только ради обращения за экстренной медпомощью, выноса мусора, похода на работу, в магазин или аптеку, а также чтобы выгуливать домашних животных.

После заявления премьер-министра субъекты страны один за другим стали внедрять подобные ограничения на своей территории. В настоящее время к таким мерам прибегли больше половины регионов России.

При этом достоверно неизвестно, сколько на самом деле продлится режим самоизоляции. Даже если в соответствующих указах и называют какую-либо дату его окончания, по сути, она лишь предполагаемая: власти ориентируются на эпидемиологическую обстановку, поэтому режим в дальнейшем могут продлевать. Например, до изобретения вакцины, прохождения ей испытаний и производства. По заверению Роспотребнадзора, отечественный препарат может быть готов осенью.

AP Photo/Jessica Hill/ТАСС

В то же время самоизоляция не только даёт возможность выспаться или заняться любимым делом, но и может создать ряд проблем. Например, появлением из-за малоподвижного образа жизни лишнего веса или сердечно-сосудистой патологии. Или же вероятностью рассориться со второй половиной и после окончания карантина получить повестку в суд на бракоразводный процесс. И это не говоря о нарастающем стрессе из-за пребывания в четырёх стенах и риске впасть в депрессию.

В настоящее время удерживать людей дома помогает не прекращающиеся в СМИ сообщения об опасности нового вируса, полагает социальный психолог Алексей Рощин. Чтобы поддерживать у населения состояние страха, впоследствии информация должна становиться всё более пугающей. Однако в любом случае россияне к этому привыкнут.

Все люди воспринимают ситуацию с этой эпидемией как некую аномалию. И, естественно, реакция на это — как у вида Homo sapiens: пригнуться и пересидеть и вернуться к норме. Но если это состояние будет длиться даже неделю, не говоря, что две, то люди постепенно разогнутся и будут считать уже эту ситуацию нормой. С какого-то момента станут воспринимать всё это бормотание по телевизору, все страшилки, все трупы, все итальянские и американские цифры как некий фон. И начнут думать о том, как жить в этой новой реальности. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог

Также у многих людей отсутствуют накопления, которые могли бы позволить длительное время оставаться дома. Вместе с тем сказывается проблема эмоционального голода в условиях изоляции. Людям нужны новые впечатления и физическая активность. Поэтому они могут начать стихийно выходить улицу после одной-двух недель пребывания в изоляции.

Это два фактора. То есть, с одной стороны, как бы уже привыкли, всё понимаем, страшно, но делать нечего. А с другой стороны — уже нету сил, уже по горло сыты карантинами. И народ просто попрёт на улицы. Тут речь не о месяцах идёт. Мне кажется, неделя-две. И потом уже стихийно начнут люди вываливаться на улицы. Причём многие, возможно, агрессивно настроенные. Особенно если им будут мешать в этом. Возможен всплеск и преступности, я это не исключаю. Именно уличной такой, — пояснил социальный психолог NEWS.ru.

Через некоторое время нахождения в изоляции у людей могут возникнуть вопросы к государству и сомнения в адекватности его действий в сложившейся ситуации, отметил Рощин.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Самоизоляцию будет легче всего пережить интровертам. Тогда как трудно придётся коммуникабельным экстравертам, для которых мучительны даже несколько часов без общения. Именно такие люди будут чаще нарушать изоляцию, рассказал NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Вместе с тем проблемы могут быть в случае накопившегося напряжения в семье, если отношения мужчины и женщины поддерживались за счёт их разделения работой. В таких случаях вероятны конфликты и разводы.

Говорят, что во Франции на треть выросло количество случаев домашнего насилия у людей, сидящих по домам. Это очень похоже на правду. Потому что не у всех людей здоровое психическое состояние. Не все люди умеют экологично выяснять отношения, решать какие-то межличностные конфликты, и если раньше они могли сбросить свою агрессию на работе, занимаясь спортом, встречаясь с друзьями, то сейчас вся эта агрессия будет бурлить у них внутри и выливаться на тех, с кем они контактируют. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Три-четыре дня без выхода на улицу могут пошатнуть стабильное психическое состояние человека, подчеркнул психолог. В домашней изоляции люди не знают, чем себя занять. У них сбивается режим сна, может появиться непонимание разницы между временем суток. Не исключено, что это будет сопровождаться желанием нарушать установленные правила.

Софья Сандурская/АГН «Москва»

После выхода из режима самоизоляции общество изменится. В том числе доверие людей к властям — в зависимости от их решений. Кроме того, люди станут больше общаться в виртуальном мире, полагает главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель.

Ускорится процесс атомизации общества. Это снижение и распад коммуникации не только внутри ближнего круга, но и коммуникации с друзьями, и прочее, которое проходит в реальном пространстве. Эти коммуникации будут быстрее переноситься в виртуальное пространство. Особенно это скажется на молодом поколении, на подрастающем поколении, которое сейчас только вступает во взрослую жизнь. В первую очередь на тинейджерах, которые оказались в такой ситуации, когда их привычное общение заменено таким виртуальным. Для них это шок. Владимир Мукомель главный научный сотрудник Института социологии РАН главный научный сотрудник Института социологии РАН

В настоящее время россияне привыкают к новой дистанции социального общения — учатся обходить друг друга на расстоянии 1,5–2 метров. Это сильно отразится на контактах между людьми, добавил Мукомель. Так, на какое-то время уйдёт привычка обниматься, целоваться и здороваться за руку.