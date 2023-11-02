Простить или посадить: что делать с дагестанскими «борцами» с евреями?

Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

Республика Дагестан. Местные жители во время акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы

29 октября в Махачкале приземлился самолет, отправленный из столицы Израиля. Бунтующая толпа прорвалась сначала в аэропорт, а после и на взлетно-посадочную полосу и требовала выдать им всех евреев, которые находились в самолете. То есть пока Россия борется с нацизмом, внутри нашей страны происходит полноценный антиеврейский погром. Как мы до такого дошли?

В чем оказались виновны евреи

Бунтовщики в Дагестане поголовно поддерживали Палестину. И понятно почему: многие палестинцы пострадали от действий Израиля, который решил даже не воевать, а скорее выжечь весь сектор Газа подчистую. Но не кажется ли вам глупой попытка перекладывать вину на отдельных людей? Обычный житель Израиля не виноват в том, что тысячи людей пострадали от военных преступлений его страны.

Однако бунтующие даже не задумывались об этом. Они были движимы ненавистью ко всему, что имеет хоть какое-то отношение к страданиям их братьев по вере. И это страшно. Я не побоюсь назвать этих людей фанатиками, потому что преследовать человека за веру или нацию будет только фанатик. Нашему обществу давно пора перерасти эту проблему, но пока что, как видим, не вышло.

Как следует поступить с бунтовщиками и можно ли их оправдать

С правовой точки зрения все люди, участвовавшие в бунте, — преступники. Они наплевали на требования властей, оказывали сопротивление полиции и, по сути, захватили аэропорт. Каждый из них должен быть осужден по закону. Именно по закону, это самое важное. Следует полностью разобраться и вынести взвешенные решения, неважно, сколько усилий и времени это займет. В этой ситуации важнее всего оставаться честными и справедливыми.

Кстати, уже появились медийные люди, которые высказались в поддержку бунтовщиков. Хабиб Нурмагомедов, Махмуд Магомедов — известные во всем мире спортсмены (экс-чемпион UFC и чемпион Европы по вольной борьбе соответственно). Они попросили «не ломать судьбы ребят и показательно их не наказывать». С последним я соглашусь, показательные наказания не приведут ни к чему хорошему. Однако решение штурмовать аэропорт человек принял сам. И это он сломал себе судьбу, а не судья, который вынесет ему за это приговор.

Фото: AP/TASS Республика Дагестан. Местные жители во время акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы

Скидка за горячность?

Оправдывают бунтовщиков также тем, что они «горячий народ». Это цитата Абусупьяна Магомеда, бойца ММА. Эта фраза не делает ситуацию лучше ни с одной стороны. Такие слова только закапывают глубже, потому что это то же самое, что сказать, что «они не могут себя контролировать».

Единственное оправдание, которое я могу считать хотя бы немного смягчающим, это обвинение в том, что людей подстрекали и провоцировали. Как известно, часть толпы пришла под влиянием информации из Telegram-каналов, где людей специально подначивали к беспорядкам и ненависти к евреям. Не исключено, что администраторами этих каналов могли быть вовсе не россияне. Но даже если это и так, это должно быть не более чем смягчающим обстоятельством.

Так или иначе уже заведено уголовное дело о беспорядках, а их организаторов продолжают искать. И я надеюсь, что найдут каждого из них. И они тоже получат все заслуженное. Каждому человеку следует помнить, что агрессивные беспорядки и самосуд — два главных врага цивилизованного общества. И как бы в нас ни кипело возмущение за действие правительства какой-то страны, нельзя поддаваться на провокации. И позорить свою страну.

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