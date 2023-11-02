Еще одна арабская страна отзывает посла из Израиля Палата депутатов Бахрейна: страна отзывает посла из Израиля

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бахрейн отзывает своего посла из Израиля, а также подтвердил, что королевство покинул глава дипмиссии еврейского государства, сообщается на сайте палаты депутатов арабской страны. Кроме того, Манама приостанавливает экономические отношения с Тель-Авивом.

Палата депутатов подтверждает, что посол Израиля в Бахрейне покинул королевство, а Бахрейн принял решение вернуть в страну посла королевства в Израиле. Экономические отношения с Израилем также приостановлены, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел Иордании отозвало своего посла в Израиле. По предварительной информации, такое решение ведомство приняло из-за действий еврейского государства в секторе Газа.

До этого президент Колумбии Густаво Петро заявил, что решил отозвать для консультаций посла республики в Израиле. О том же сообщил глава Чили Габриэль Борич. Политики в социальной сети Twitter (Х) объяснили это решение недопустимостью действий Тель-Авива в секторе Газа.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что осуждает атаки Израиля против палестинцев и сектора Газа. Он провел ряд телефонных переговоров с коллегами из Иордании, Египта, Саудовской Аравии и Организации исламского сотрудничества, с которыми обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.