Иордания отзывает своего посла в Тель-Авиве

Министерство иностранных дел Иордании отозвало своего посла в Израиле, сообщает государственное агентство Petra. По предварительной информации, такое решение ведомство приняло из-за действий еврейского государства в секторе Газа.

Иордания немедленно отзывает своего посла в Тель-Авиве, — говорится в сообщении.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что решил отозвать для консультаций посла республики в Израиле. О том же сообщил глава Чили Габриэль Борич. Политики в социальной сети Twitter (Х) объяснили это решение недопустимостью действий Тель-Авива в секторе Газа.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что осуждает атаки Израиля против палестинцев и Сектора Газа. Он провел ряд телефонных переговоров с коллегами из Иордании, Египта, Саудовской Аравии и Организации исламского сотрудничества, с которыми он обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что порядка 53 человек погибли в результате израильских авиаударов по городам Хан-Юнис и Рафах на юге сектора Газа. Удары пришлись на жилые дома. Среди жертв были маленькие дети. До этого Минздрав палестинского анклава также озвучил количество погибших палестинцев в Газе — их число превысило пять тысяч, среди которых более двух тысяч детей и приблизительно тысяча женщин.