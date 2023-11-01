Послов Колумбии и Чили отозвали из Израиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что решил отозвать для консультаций посла республики в Израиле. О том же сообщил глава Чили Габриэль Борич. Политики в социальной сети Twitter (Х) объяснили это решение недопустимостью действий Тель-Авива в секторе Газа.

Я решил отозвать нашего посла в Израиле для консультаций. Если Израиль не остановит резню палестинского народа, мы не сможем там находиться, — написал Петро.

Борич уточнил, что отозвал дипломата «в связи с неприемлемыми нарушениями международного гуманитарного права, которые совершил Израиль в секторе Газа». В МИД Чили добавили, что страна смотрит на происходящее в Газе «с большой обеспокоенностью».

Ранее посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля «для выражения протеста» в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что власти Израиля «со всей серьезностью» рассматривает отсутствие «недвусмысленного и ясного» осуждения со стороны Москвы действий палестинской организации.

Такое заявление прозвучало после того, как делегация ХАМАС прибыла в Москву 26 октября во главе с членом политбюро организации Абу Марзуком. Представитель движения Абу Хамид назвал российских собеседников друзьями, а РФ — дружественной страной для палестинского народа.