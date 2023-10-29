Посла России в Тель-Авиве вызвали в МИД Израиля Посол РФ в Тель-Авиве вызван в МИД Израиля после визита в Москву делегации ХАМАС

Фото: israel.mid.ru

Анатолий Викторов

Посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля «для выражения протеста» в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву, передает ТАСС заявление пресс-службы израильского внешнеполитического ведомства. Там отметили, что Израиль «со всей серьезностью» рассматривает отсутствие «недвусмысленного и ясного» осуждения со стороны Москвы действиями палестинской организации.

Заместитель гендиректора МИД Израиля по делам Евро-Азии посол Симона Гальперин разъяснила послу, что Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях, — говорится в заявлении.

Делегация ХАМАС прибыла в Москву 26 октября во главе с членом политбюро организации Абу Марзуком. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ведомство будет информировать обо всех контактах с представителями палестинского движения. Представитель делегации Абу Хамид назвал российских собеседников друзьями, а РФ — дружественной страной для палестинского народа.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков объяснил, что целью переговоров является налаживание отношений. По его словам, таким образом страна ищет пути урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

ТАСС со ссылкой на заявление ХАМАС сообщал, что члены делегации движения провели в Москве встречу с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, в ходе которой стороны обсудили палестино-израильскую войну. Движение высоко оценило позицию президента России Владимира Путина по ситуации на Ближнем Востоке, а также дипломатические усилия Москвы в этом вопросе.