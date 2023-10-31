ЕС осудил Израиль за атаки на палестинцев Боррель заявил, что решительно осуждает атаки Израиля против палестинцев

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что осуждает атаки Израиля против палестинцев и Сектора Газа, сообщается на сайте внешнеполитической службы ЕС. Там также отметили, что Боррель провел ряд телефонных переговоров с коллегами из Иордании, Египта, Саудовской Аравии и Организации исламского сотрудничества, с которыми он обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.

Боррель выразил большую обеспокоенность нападениями израильских поселенцев на палестинцев, которые он решительно осудил, — сказано в заявлении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Израиль совершает преступление против народа сектора Газа с поддержкой США и Европы.

До этого Национальный мусульманский демократический совет США поставил президенту страны Джо Байдену ультиматум. Американские мусульмане потребовали от Вашингтона прекратить огонь в секторе Газа до 17:00 по восточному времени (00:00 мск).

В противном случае совет будет добиваться мобилизации миллионов мусульманских избирателей, чтобы те отказались от пожертвований и голосов за действующего президента страны на выборах главы государства в 2024 году.

При этом портал Axios сообщал, что более 20 тысяч израильских военных вошли в сектор Газа с 27 октября, когда Армия обороны Израиля объявила о расширении наземных операций в палестинском анклаве. По информации портала, это бронетанковая и пехотная дивизии.

Израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что между Израилем и ХАМАС нет и не может быть прямых переговоров. По его словам, ЦАХАЛ сейчас не рассматривает возможность прекращения боевых действий.