Яна Стойкова

В Госдуме ответили на просьбу не наказывать участников погромов в Махачкале Депутат Затулин: всех участников беспорядков в Махачкале нужно наказать

2 ноября 2023 в 15:39 Автор: Ариф Адыгезалов, Яна Стойкова

Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

Местные жители во время акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы