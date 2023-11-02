Зачинщиков беспорядков в Махачкале нужно наказать, заявил NEWS.ru первый замглавы думского комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его словам, все провокации должны пресекаться, никаких амнистий для тех, кто сознательно пытается дестабилизировать ситуацию в России, быть не может.
Все провокации должны пресекаться, никаких амнистий для тех, кто сознательно пытается дестабилизировать ситуацию и нарушить покой и порядок в России, быть не может, — сказал Затулин.
Он также отметил, что беспорядки в Махачкале могут рассматриваться с двух аспектов. Во-первых, как региональное явление, которое взаимосвязано с внутренней обстановкой в регионе, с проблемами профориентации и трудоустройства молодежи. Во-вторых, как следствие конфликта на Ближнем Востоке, который отразился на населении Российской Федерации.
Депутат считает, что есть некоторые проблемы с ситуацией на Кавказе. Одна из проблем — вульгарное истолкование ислама и попытка найти повод для проведения джихада. В связи с этим Затулин призвал очень аккуратно работать с молодежью.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что перед законом равны все, поэтому виновные ответят за штурм аэропорта в Махачкале. Он уточнил, что ответственность понесут посягнувшие на жизнь полицейских и те, кто устраивал погромы. Так глава республики ответил на призыв бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова простить участников беспорядков, чтобы не ломать им жизнь.