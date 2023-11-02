Меликов ответил на просьбу Нурмагомедова простить участников беспорядков Меликов отказался прощать участников беспорядков по просьбе Нурмагомедова

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Перед законом равны все, поэтому виновные ответят за штурм аэропорта в Махачкале, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он уточнил, что ответственность понесут посягнувшие на жизнь полицейских и те, кто устраивал погромы. Так глава республики ответил на призыв бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова простить участников беспорядков, чтобы не ломать им жизнь, передает ТАСС.

Я глубоко уважаю Хабиба, я лично с ним знаком и приветствую его обращение. Но я понимаю, что он это заявление делал, прочитав некий контекст моих выступлений. А кто требует наказывать всех, кто был в аэропорту в ту ночь? Там были и те, кто улетал, и те, кто прилетал, всех наказывать что ли? Нет конечно. Все-таки есть закон и есть ответственность, и перед законом равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье, — подчеркнул глава Дагестана.

Ранее Меликов назвал участников беспорядков в Махачкале трусами. По его мнению, такие люди поддерживают врагов России и не являются «героями Дагестана», а также не могут называться мужчинами и кавказцами. Меликов подчеркнул, что все виновные в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы будут наказаны в обязательном порядке.

На это чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов призвал власти Дагестана помиловать задержанных участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы. Обращение бойца поддержали экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и блогер Хасбик, которые попросили не портить жизнь молодым ребятам, устраивая публичные наказания ради устрашения.