«Получат по заслугам»: глава Дагестана о виновных в беспорядках в Махачкале Меликов: все виновные в беспорядка в аэропорту Махачкалы будут наказаны

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Сергей Меликов

Все виновные в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы будут наказаны, снисхождения никто не получит, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в видеообращении к жителям республики. При этом он подчеркнул, что каждый случай участия в данной акции будет разбираться индивидуально.

Снисхождения не будет никому из виновных, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела. Допускаю, конечно, что в толпе оказались и случайные люди, которые пришли с искренними переживаниями о палестинцах, поэтому в каждом случае будем разбираться индивидуально, но каждый, кто вчера отличился, получит по заслугам, — сказал Меликов.

Он добавил, что законность и порядок в республике будут обеспечены в полной мере, а людей, учинивших беспорядки в аэропорту, назвал маргиналами. По словам Меликова, установлены личности свыше 150 активных участников событий и 83 из них задержаны.

Ранее глава Дагестана призвал задержанных участников акции протеста в Махачкалы отправиться в зону СВО, чтобы «отмыться от позора». При этом он отметил, что такие меры принудительно к задержанным применяться не будут. Меликов подчеркнул, что люди, выполняющие боевые задачи в интересах РФ, должны делать это осознанно.