Нурмагомедов и Хасбик просят не ломать судьбы погромщиков из Махачкалы Боец Магомедов призвал помиловать участников беспорядков в Махачкале

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов

Чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов призвал власти Дагестана помиловать задержанных участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы. Обращение бойца к главе республики Сергею Меликову, размещенное в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), на своих страницах репостнули экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и блогер Хасбик.

Пожалуйста, не надо ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать, чтобы якобы другие боялись. Здесь это так не работает, пора уже понять, и выйти на открытый диалог с народом. Наоборот, покажите жест добра, что и вы идете навстречу и амнистию даете, — написал Магомедов.

Проявить снисхождение к погромщикам ранее также призвал глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин. По его мнению, участников беспорядков спровоцировали иностранные спецслужбы, которые играют на чувствах верующих. Муфтий заявил, что западные страны хотят разрушить страну изнутри, а штурмовавшие аэропорт «повелись на это», передавал MK.RU. Самигуллин высказал мнение, что участники беспорядков пошли на это «от отчаяния и чувства несправедливости», выразив уверенность, что они уже раскаялись в содеянном.

Ранее в Верховном суде Дагестана сообщили об аресте семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, произошедших 30 октября. Также судом были рассмотрены два административных дела, по которым назначили наказание в виде ареста на трое суток.

Глава Дагестана Сергей Меликов также пообещал, что все виновные в беспорядках в аэропорту Махачкалы понесут наказание. Он заверил, что никто не получит снисхождения.