Названо число задержанных за антисемитскую атаку на аэропорт в Махачкале Верховный суд Дагестана: задержаны семеро участников погрома в аэропорту

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Семеро мужчин задержаны за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Республики Дагестан Зарему Мамаеву. Также она подтвердила, что два административных дела уже рассмотрены судом. Правонарушителей приговорили к аресту на трое суток.

Рассмотрено два дела об административном правонарушении по ч 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток, — сообщила Мамаева.

Ранее депутат Госдумы Хизри Абакаров заявил, что ущерб, нанесенный аэропорту Махачкалы в результате массовых беспорядков, оценивается в 285 млн рублей. Он отметил, что эта сумма не является окончательной.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее завил, что все виновные в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы будут наказаны, снисхождения никто не получит. Он добавил, что законность и порядок в республике будут обеспечены в полной мере. Меликов назвал маргиналами людей, устроивших погромы. По словам главы региона, установлены личности свыше 150 активных участников беспорядков, 83 из них задержаны.