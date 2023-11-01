Возросло число арестованных участников беспорядков в Дагестане Число арестованных по делу о беспорядках в Дагестане возросло до 17

Фото: AP/TASS

Местные жители во время антисемитской акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы

По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы были арестованы 17 жителей, сообщили RT в пресс-службе Верховного суда Дагестана. Более полусотни человек были задержаны.

Число арестованных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 17, — говорится в сообщении Верховного суда.

Беспорядки в Дагестане начались вечером 29 октября. Сотни людей пришли встречать рейс из Израиля с антисемитскими лозунгами. Между участниками акции и сотрудниками МВД произошли столкновения. В результате пострадали 20 человек, среди них девять полицейских.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что все виновные в массовых беспорядках будут наказаны, никто из них не сможет рассчитывать на снисхождение. По его словам, каждый случай участия в этой акции будет разбираться индивидуально.

Глава региона добавил, что уже были возбуждены несколько уголовных дел. Законность и порядок в республике будут обеспечены в полной мере, отметил Меликов. Вместе с тем он назвал граждан, устроивших беспорядки, маргиналами.