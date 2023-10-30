В ходе беспорядков в Дагестане пострадали люди: что известно к этому часу Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии после беспорядков в Дагестане

Фото: AP/TASS

Медики республиканских стационаров занимаются лечением 10 пострадавших в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщили в Министерстве здравоохранения Дагестана. Там отметили, что два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Что известно о пострадавших

В Минздраве Дагестана добавили, что ситуация с оказанием медицинской помощи находится на личном контроле министра здравоохранения республики Татьяны Беляевой.

«Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжелом состоянии. <...> Еще более 10 человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно», — говорится в сообщении.

Telegram-канал Baza писал об одном раненом полицейском в результате протестов. По данным канала, страж порядка получил ранение камнем в голову и был госпитализирован в одну из клиник столицы Дагестана, где ему проводили МРТ.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщал, что протестующие у аэропорта Махачкалы забрасывали силовиков камнями. Канал опубликовал видео из воздушной гавани, на котором слышны звуки, похожие на стрельбу.

Что известно о причинах и ходе беспорядков

Сотни жителей Махачкалы прибыли в местный аэропорт Уйташ вечером 29 октября в ожидании рейса из Тель-Авива. Участники акции посчитали, что самолет авиакомпании Red Wings везет беженцев из Израиля, которые намерены поселиться в Дагестане. Махачкалинцы хотели не допустить этого в знак солидарности с жителями сектора Газа из-за операции Армии обороны Израиля против палестинского движения ХАМАС.

По данным сервиса Flightradar, самолет приземлился в Махачкале в 19:17 по местному времени. В соцсетях опубликовали видео, как первые пассажиры начали покидать самолет, однако команда воздушного судна призвала их вернуться обратно на борт, поскольку к ним приближались протестующие.

Толпа протестующих сломала двери аэропорта в Махачкале, кадры произошедшего опубликовал Telegram-канал «Известий». На кадрах группа из несколько десятков мужчин с флагами Палестины выламывает входные двери воздушной гавани.

В Сети также появилось видео, на котором толпа протестующих у аэропорта в Махачкале громит автомобиль полиции, его опубликовал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». На видеокадрах толпа мужчин сильно раскачивает авто патрульно-постовой службы полиции. Манифестанты стучат по капоту машины, после чего один из них начинает взбираться на автомобиль.

В 22:57 мск Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы освобожден от несанкционированно проникших туда людей. Ведомство уточнило, что саму воздушную гавань закрыли на прием воздушных судов до 6 ноября.

Позже Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в аэропорту Махачкалы приземлился военный вертолет. Канал писал, что на место были направлены дополнительные силы спецназа, силовики проводили задержания.

В аэропорту Махачкалы пассажиры рейса из Дубая несколько часов были заблокированы в салоне из-за толпы протестующих снаружи, сообщал Telegram-канал Mash Gor. По данным канала, опубликовавшего видео из салона, прилетевшие из Объединенных Арабских Эмиратов дети плакали, все были голодные, поскольку пассажирам давали лишь воду, еды не было.

30 октября в 01:40 мск Telegram-канал Mash Gor со ссылкой на источник сообщил, что протестовавшие люди начали расходиться. По данным канала, международный аэропорт Уйташ серьезно пострадал. Канал отмечает, что силовики приступили к оценке ущерба, и это может занять время до утра, поскольку разгромленными оказались магазины и склады.

Какая последовала реакция на протесты в Дагестане

Грубым нарушением закона назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы глава Дагестана Сергей Меликов. Он указал, что сложившаяся ситуация является возмутительной, она получит соответствующую оценку правоохранительных органов.

На фоне событий в аэропорту Махачкалы для правительства Дагестана объявили круглосуточный режим работы, мобилизованы силы всех ведомств. По словам главы правительства Абдулмуслима Абдулмуслимова, власти не допустят дестабилизации ситуации в регионе.

События в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она призвала жителей республики не поддаваться на провокации, отметив, что целью подобных действий является «дестабилизация гражданского мира» в стране.

Антиизраильские выступления в российских регионах — это проявление пещерного антисемитизма, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он выразил уверенность, что подобные акции координируются Киевом. Депутат подчеркнул, что сожалеет о положительной реакции соотечественников на подобные призывы извне.

Происходящие в Дагестане протесты являются спланированной провокацией извне, заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По его словам, всплеск ксенофобии в республике подогревается из-за границы.

Президиум Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ попросил последователей ислама не поддаваться на призывы и действия, направленные на преследование граждан по национальному и религиозному принципу.

Верующие разных конфессий должны сделать все возможное, чтобы не позволить экстремистам «сжечь мосты дружбы» между народами России, заявил главный раввин РФ Берл Лазар на фоне беспорядков в Дагестане. По его словам, отношения между народами России, конфессиями, культурами уникальны.

Что грозит участникам протестов в Дагестане

В случае наказания участников беспорядков в Дагестане речь должна идти исключительно об уголовной ответственности, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его мнению, «рубикон», разделяющий УК и КоАП, манифестантами был перейден.

«Основной состав совершенных деяний предусмотрен ст. 212 Уголовного кодекса, которая устанавливает наказание за участие в массовых беспорядках в виде лишения свободы сроком до восьми лет, за организацию — до 15 лет, за призывы — до двух лет», — сообщил юрист.

Следственное управление Следственного комитета России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело в связи с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы. Дело квалифицировано по статье 212 УК РФ.

При этом Управление МВД по Северокавказскому федеральному округу опубликовало предупреждение о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка. В МВД пообещали установить личности всех участников протестов в аэропорту Махачкалы.

По словам правоохранителей, все участники событий будут привлечены к ответственности, которую предусматривает статья 20.2 КоАП РФ. Ее применяют в отношении нарушителей «установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Также протестующих могут привлечь по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

Читайте также:

«На улице ждет разъяренная толпа»: почему в Махачкале заблокирован аэропорт

Провокации врагов России: кто пустил фейк о еврейских беженцах в Дагестане