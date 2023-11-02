Организация беспорядков в аэропорту Махачкалы является примером подрывной деятельности спецслужб Украины, в этом прослеживается их «ставший фирменным бандеровский почерк», заявила в ходе брифинга представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, это проявляется в стремлении «устроить резню на межнациональной почве и расправиться с ни в чем не повинными людьми». Целью таких акций является запугивание мирного населения и дестабилизация обстановки в России, пояснила представитель ведомства.
Другим примером подрывной деятельности украинских спецслужб стало инспирирование недавних беспорядков в Дагестане. Обратили внимание на так называемый ставший фирменным бандеровский почерк, — сказала дипломат.
29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки, причиной тому стало прибытие регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек ворвались в здание воздушной гавани и на летное поле. Позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. Пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны свыше 80 участников беспорядков.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов назвал участников беспорядков в Махачкале трусами. По его мнению, такие люди поддерживают врагов России и не являются «героями Дагестана», а также не могут называться мужчинами и кавказцами. Меликов подчеркнул, что все виновные в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы будут наказаны в обязательном порядке.