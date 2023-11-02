Никита Чайка

В МИД заявили о «бандеровском почерке» в организации погромов в Махачкале Захарова заявила о «бандеровском почерке» в организации беспорядков в Махачкале

2 ноября 2023 в 11:42

Фото: AP/TASS

Махачкала. Местные жители во время антисемитской акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы