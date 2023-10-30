Названо число задержанных после беспорядков в Махачкале МВД: после беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны 83 человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Полиция задержала 83 участника беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщает пресс-служба МВД России. Обстановка в регионе находится под контролем правоохранителей, добавили в ведомстве. При этом отмечается, что оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

На данный момент задержано 83 лица, принимавших участие в противоправной деятельности. Полицейскими проведено более 50 обысковых мероприятий, изъяты оргтехника и телефоны, являющиеся доказательственной базой причастности данных лиц к организации и участию в массовых беспорядках, — сказано в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что события в Дагестане были спровоцированы через соцсети Украины по заданию западных спецслужб. В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет никакого отношения к беспорядкам в Дагестане.

Более тысячи жителей Махачкалы прибыли в местный аэропорт вечером 29 октября в ожидании рейса из Тель-Авива. Участники акции посчитали, что самолет авиакомпании Red Wings везет беженцев из Израиля, которые намерены поселиться в Дагестане. Махачкалинцы хотели не допустить этого в знак солидарности с жителями сектора Газа из-за операции Армии обороны Израиля против палестинского движения ХАМАС.

Когда на место прибыли силовики, протестующие стали их закидывать камнями. В результате происшествия пострадали девять сотрудников полиции, двое из которых госпитализированы, а семеро после оказания медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение. Ни из числа сотрудников правоохранительных органов, ни из числа гражданских погибших нет, пояснили в МВД.