Прощание с Ренатом Ибрагимовым состоится 15 мая Прощание с певцом Ренатом Ибрагимовым состоится 15 мая, его похоронят в Мытищах

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Прощание с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым пройдёт 15 мая в Московской соборной мечети. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе полномочного представительства Республики Татарстан в РФ. Похоронят певца на мусульманском участке Волковского кладбища в Мытищах.

Прощание с Ренатом Исламовичем Ибрагимовым состоится 15 мая в 15:00 в Московской соборной мечети. В 17:00 состоится погребальная молитва (дженаза-намаз), — сообщили в пресс-службе.

Также уточняется, что певца похоронят на мусульманском участке Волковского кладбища в подмосковных Мытищах.

О смерти артиста стало известно 14 мая. Ибрагимову было 74 года. Как сообщила дочь артиста, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Ренат Ибрагимов родился во Львове в семье военного. Певец пел на пяти языках. В репертуар артиста входили сотни народных, эстрадных и оперных композиций. В 1999 году он основал Театр песни Рената Ибрагимова.