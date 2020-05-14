Прокуратура усилит надзор за возобновляющими работу предприятиями

https://static.news.ru/photo/6e613820-95f1-11ea-b353-fa163e074e61_660.jpg Игорь Краснов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поставил перед руководством региональных прокуратур задачу усилить надзор за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в условиях пандемии коронавируса на предприятиях, возобновляющих свою работу.

Уделить особое внимание надзору за выполнением контролирующими органами всего комплекса мероприятий по соблюдению требований законодательства возобновляющими работу предприятиями и организациями, — цитирует пресс-служба ведомства генпрокурора.

Краснов в формате видеоконференции провёл оперативное совещание с руководителями прокуратур субъектов, входящих в Уральский и Приволжский федеральные округа. Особое внимание он потребовал сосредоточить также на контроле целевого расходования выделяемых бюджетных средств, на защите прав граждан и пресечении распространения недостоверных сведений о коронавирусе.

Как писал NEWS.ru, ранее Игорь Краснов заявил, что жалобы медиков на отсутствие выплат будут оперативно проверяться. Он поручил прокурорам разбираться с обращениями предпринимателей, медицинских работников о нарушениях их трудовых и иных социальных прав. Он добавил, что это, в частности, касается жалоб на неполучение положенных выплат и отсутствие достаточных средств индивидуальной защиты.