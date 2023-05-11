«Пригожин троллит»: военный эксперт о подсчете метров до взятия Артемовска Военный эксперт Суконкин: заявления Пригожина об Артемовске — политические

Фото: Пресс-служба Пригожина

Евгений Пригожин

Заявления связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о боях в Артемовске политические, а не военно-технического характера, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Сюда же относятся и подсчеты километров до полного контроля над городом. Суконкин предположил, что одна из задач частной военной компании — уничтожать личный состав украинской армии. Бои в Артемовске также отвлекают ВСУ от контрнаступления, отметил специалист.

Он (Пригожин. — NEWS.ru) же сказал, что так называемая бахмутская мясорубка придумана для уничтожения живой силы ВСУ. <...> Пригожин их откровенно троллит, что осталось [до полного контроля над городом] два километра, или 2,5 километра, или 700 метров. Все эти заявления заставляют ВСУ отправлять людей на удержание оставшихся метров, что увеличивает потери Киева из-за желания удержать город, — сказал Суконкин.

По его мнению, Украина не решается принять политическое решение и оставить Артемовск, так как это ударит по ее имиджу.

Ранее сегодня боец «Вагнера» заявил, что Артемовск практически взят под контроль российских сил. По его словам, до въезда в город осталось около 740 метров.

Бои за Артемовск идут с августа прошлого года. Уже в октябре врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ отступают. В конце ноября он предрекал скорое окружение города и повторил этот прогноз в январе 2023 года.