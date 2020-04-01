Президент на удалёнке: Песков рассказал, как Путина защищают от COVID-19

https://static.news.ru/photo/0b9753e0-7419-11ea-aa66-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского лидера поделился подробностями того, какие меры принимаются, чтобы обезопасить Владимира Путина от коронавируса.

Теперь в Кремле появился новый формат общения в виде телеконференции.

Президент предпочитает в эти дни делать всё дистанционно, — приводит слова Пескова «Царьград».

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что все каналы, по которым идёт связь, надёжно защищены. Он пояснил, что на удалёнке проходят и все совещания с кабмином. 1 апреля такое совещание также будет проводиться, уточнил Песков.

Это такая новация. Путин будет в Ново-Огарёво, посредством телеконференции он будет связываться с большим количеством членов правительства, — рассказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что не только эти меры безопасности принимаются администрацией. Так, после известия о положительном тесте на коронавирус главврача Коммунарки Дениса Проценко возник вопрос и о здоровье российского лидера. Ведь Путин неделю назад вместе с другими высокопоставленными чиновниками посетил больницу, где лечатся заражённые.

Как рассказал Песков, все, кто был с президентом, ежедневно сдают тесты на COVID-19. Пресс-секретарь Путина, который тоже был в Коммунарке, также проходит ежедневные проверки на наличие коронавируса.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков выразил надежду, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ближайшее время вылечится от коронавируса и вернётся в строй.