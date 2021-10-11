Правительство РФ упростит правила полетов для беспилотников

Правительство утвердило Концепцию интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство. Она будет реализована в три этапа, сделать это необходимо в течение ближайшего десятилетия. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Информация о совещании опубликована на сайте правительства.

Мишустин отметил, что в России официально зарегистрированы десятки тысяч дронов, которые активно используются для аэрофотосъёмок, в аграрном секторе и для других работ. Также начато тестирование беспилотников для выполнения коммерческих грузоперевозок.

На первом этапе реализации концепции планируется изменить воздушное законодательство, обновить программы подготовки авиаперсонала, сформировать нормативную базу и упростить процедуры, которые позволяют владельцам беспилотников оформлять документы и разрешения на полёт. В рамках второго этапа предстоит обеспечить безопасность полётов и модернизировать авиационную инфраструктуру, включая связь, навигацию и системы наблюдения. При этом электроника, программно-аппаратные комплексы и цифровые платформы должны быть разработаны в России. Третий этап предусматривает внедрение инфраструктуры для беспилотников и цифровых решений для управления полётами.

Наша главная задача в рамках принятой концепции – обеспечить максимально высокий уровень безопасности. Причём добиться этого необходимо в течение ближайшего десятилетия, - подчеркнул премьер-министр.

Ранее сообщалось, что в России разработали уникальный всепогодный беспилотник-спасатель Seadrone, способный приводняться и взлетать прямо с воды. Летательный аппарат уже прошёл успешные испытания в Карском море. По данным разработчика, Seadrone может не только приводняться и взлетать с воды, но также вести работы в условиях Арктики и Африки, выдерживая температуры от минус 30 до плюс 55 градусов по Цельсию.