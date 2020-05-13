Правительство перенесло оплату утильсбора автоконцернами за I и II кварталы

Кабмин перенёс оплату сбора за утилизацию для крупнейших автопроизводителей за I и II кварталы на срок не позднее декабря 2020 года. Об этом сообщается на сайте правовой информации.
Крупнейший производитель, осуществляющий производство колёсных транспортных средств и прицепов к ним согласно заключённому с Министерством промышленности и торговли РФ специальному инвестиционному контракту, а также его аффилированные лица, признанные крупнейшими производителями за I и II кварталы, осуществляют уплату утилизационного сбора не позднее 1 декабря 2020 года, — сказано в постановлении.
Ранее NEWS.ru информировал, что автодилеры и предприятия общепита серьёзнее всего пострадали от коронавируса. Об этом заявил глава Минэкономразвития Денис Мантуров.
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