Правительство перенесло оплату утильсбора автоконцернами за I и II кварталы

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В армии и военных учебных заведениях с марта по 13 мая коронавирусом заболели более 3,3 тысячи человек, из них военнослужащие составляют 1666 человек. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1666 военнослужащих с положительными результатами тестирования, — говорится в бюллетене Минобороны. В вузах военного ведомства количество заболевших составляет 1244, среди воспитанников...