Мантуров назвал отрасли, наиболее пострадавшие от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c1cb31aa-8949-11ea-9a8f-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автодилеры и предприятия общепита серьёзнее всего пострадали от коронавируса. Об этом заявил глава Минэкономразвития Денис Мантуров.

По его словам, у предприятий промышленности, особенно задействованных для борьбы с коронавирусом, всё хорошо с загрузкой, они работают семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Мантуров подчеркнул, что хуже всего общепиту, который не работает вообще.

Общественное питание, непродовольственная торговля. Это сервисы, в том числе и автодилеры, — заявил Мантуров.

NEWS.ru писал, что около половины предпринимателей в России решили не брать кредиты во время пандемии коронавируса. Об этом свидетельствует опрос Торгово-промышленной палаты России.

Ранее российские банки выдали бизнесменам беспроцентные кредиты на сумму более 15 млрд рублей. Сначала программа поддержки была рассчитана на малый бизнес, теперь она доступна для среднего и крупного бизнеса.