Правда ли, что ВС РФ оставили село Работино в Запорожье: какие последствия

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Заместитель командира в штабе бригады морской пехоты на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области

Российская армия «тактически покинула» село Работино в Запорожской области, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Минобороны России официально эти данные не комментировало. Почему населенный пункт важен для ВС РФ и ВСУ?

«Российская армия тактически оставила этот населённый пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, <...> в общем-то, не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы», — отметил Балицкий.

По словам главы региона, Работино — это «населенный пункт, который остался только на карте». Балиций добавил, что «украинские военные находятся внизу, а российские силы заняли главенствующие высоты, и такая позиция их устраивает».

Что за село Работино и почему оно важно

Битва за Работино продолжается около двух месяцев и стала одним из самых масштабных сражений конфликта. Село располагается на переднем рубеже российской обороны. До начала военного конфликта там проживали лишь сотни человек.

Населенный пункт располагается в 20 километрах от Токмака, который считается стратегически важным транспортным узлом. Если ВСУ удастся вернуть этот город, то дальше они, вероятно, направятся к Мелитополю и попытаются приблизиться к Крыму.

Работино фактически превратилось в руины. Судя по фото и видео, в селе практически не осталось уцелевших домов. Об этом же сообщал Евгений Балицкий.

Что дальше будут делать ВСУ

По информации российских военкоров, на южных окраинах села продолжаются «ожесточенные бои». WarGonzo пишет, что ВСУ смогли продвинуться и к Вербовому — соседнему населенному пункту, который расположен менее чем в 4 километрах от линии соприкосновения.

По мнению источника, теперь украинцы пытаются прорваться в тыл российской обороны, чтобы расширить плацдарм наступления. Также ВСУ намерены выйти к Новопокровке и Ильченково, возле которого проходит уже вторая линия обороны.

Что возможное оставление Работино означает для ВС РФ

Военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что бои в Работино еще продолжаются.

«На открытом пространстве негде войскам закрепиться в любой ситуации на поле боя, военные принимают решения не на основе эмоций, а исходя из ситуации. Предположу, что Работино находится в серой зоне, там идут бои, а от самого населенного пункта действительно, не исключаю, ничего не осталось. Там сложная местность, закрепиться сложно, учитывая, что обе стороны используют артиллерию, а мы еще и авиацию, все там перепахивается», — отметил он.

По словам эксперта, «фронт никуда не сместился и никакого прорыва нет, как об этом говорят на западном ТВ».

«Это даже не первая линия обороны, коих, предположу, у нас несколько. Они могут говорить все что угодно. Есть и вторая, и третья, и четвертая и так далее. И каждая ВСУ обойдется также дорого, как вся летняя кампания. Шойгу заявил про потери ВСУ в 66 тысяч человек, а на Западе некоторые говорят и про 98 тысяч. Это не „перемога“ ВСУ, каждый день для Киева не очень хорошие новости приходят, кстати, из-под Купянска», — добавил Суконкин.

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