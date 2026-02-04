Появились первые кадры с NAIS 2026, где показали новый Ми-34М1

Холдинг «Вертолеты России» впервые показал модернизированный легкий многоцелевой вертолет Ми-34М1 с двигателем ВК-650В, передает корреспондент NEWS.ru. Новинку представили на выставке NAIS 2026, которая проходит в Москве с 4 по 5 февраля.

Ми-34М1 стал первым полностью отечественным легким вертолетом, разработанным холдингом «Вертолеты России». Его планируют использовать для пассажирских перевозок, наблюдения с воздуха и подготовки экипажа.

Одним из ключевых элементов Ми-34М1 стал двигатель ВК-650В, разработанный «Объединенной двигателестроительной корпорацией». Силовая установка уже прошла сертификацию и готова к серийному производству, что упрощает вывод вертолета на рынок. Разработчики рассчитывают, что новая модель сможет успешно заменить иностранную технику.

Вертолет рассчитан на одного пилота и трех пассажиров. Максимальная скорость летательного аппарата достигает 220 километров в час, крейсерская — 180 километров в час. В ближайшее время Ми-34М1 должен пройти испытания. Одновременно обсуждается запуск серийного производства.

