Посольство РФ рекомендует «застрявшим» в Таиланде продлить медстраховку

https://static.news.ru/photo/9ba79de0-7677-11ea-9072-fa163e074e61_660.jpg Фото: Urdee Image/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские дипломаты обратились к гражданам РФ, которые не смогли вылететь из Таиланда, с просьбой продлить сроки действия медицинской страховки.

Это необходимо сделать из-за распространения коронавирусной инфекции, а также из-за высоких цен на медицинские услуги в Таиланде, говорится в заявлении посольства РФ.

Россиянам рекомендуется определить контактных лиц в группах для прямого и удобного общения с посольством по вопросам, связанным с возвращением на родину. Вместе с тем дипломаты напомнили, что в Таиланде действует комендантский час с 22:00 по 04:00 по местному времени. Его нарушение грозит штрафом в размере $1,2 тысячи или тюремным заключением. Также в королевстве запрещены массовые собрания.

Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин заявил, что россияне оставили до 30 марта более 20,8 тысячи заявок на возвращение в Россию. Часть из них успела вернуться, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что правительство РФ одобрило выделение денежных средств на помощь россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за пандемии. Средства пойдут на оплату их проживания на территории другого государства, а также на продление необходимых документов.

Правительство РФ 2 марта приняло решение приостановить рейсы по вывозу россиян из-за рубежа.