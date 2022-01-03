Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе приложения

Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе приложения, свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает отключения и сбои в работе социальных сетей и крупных веб-ресурсов. С проблемами в работе мессенджера столкнулись граждане России, Украины, Швейцарии и Германии. Также сбои в работе наблюдаются на фоне протестов в Казахстане.

Портал зарегистрировал 486 жалоб по состоянию на 19:25 мск. Большинство пользователей пожаловались на неполадки в работе приложения — 51%, трудности с подключением к серверу испытали 34% пользователей, остальные 15% столкнулись с трудностями при отправке сообщений.

Telegram — кроссплатформенная система, созданная в 2013 году Павлом Дуровым, и позволяющая пользователям делиться друг с другом текстовыми, видео- и аудиосообщениями, а также фотографиями и файлами различным форматов.

Это не первый раз, когда пользователи Telegram сообщают о некорректной работе мессенджера. Крупный сбой в работе приложения произошёл 27 декабря. По состоянию на 20:18 мск было зафиксировано 789 жалоб.

Сбои в работе приложений могут случаться не только с мессенджерами, но и с соцсетями и крупными видеохостингами. Происходит это, как правило, неожиданно и с юзерами из разных уголков мира. Так, по данным сервиса Downdetector, в популярной социальной сети Instagram 12 ноября 2021 года случился сбой, вызвавший ряд проблем с загрузками фото и при обновлении страницы у пользователей из США, Франции и Испании.