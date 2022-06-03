Политолог предсказал отказ Запада от антироссийских санкций грядущей зимой Политолог Маркин предсказал отказ Запада от антироссийских санкций грядущей зимой

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Уровень жизни граждан Евросоюза стремительно падает, в то время как Россия доказала свою экономическую устойчивость в условиях антироссийских санкций Запада, заявил политолог Александр Маркин. По его словам, США и ЕС начнут отказываться от ограничений в адрес РФ грядущей зимой 2023 года, пишет «Экономика сегодня».

Страны коллективного Запада делали большие ставки на экономическую войну с Россией: США были уверены, что финансовая система РФ не выдержит, начнется глубочайший кризис и дестабилизация ситуации внутри государства. Не вышло. На сегодняшний день, западные страны от антироссийских санкций терпят намного больший ущерб, нежели Москва, — подчеркнул Маркин.

Он отметил, что «санкционный удар» коллективного Запада негативным образом повлиял на российские банковский и промышленный секторы. Однако, по мнению политолога, сегодня экономическая ситуация в стране обстоит гораздо лучше, чем 1,5–2 месяца назад. Маркин аргументировал свою точку зрения тем, что рубль укрепил свои позиции, программа импортозамещения запущена, инфляция замедлилась, а российским производителям удалось найти новых партнеров.

Ранее Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против России и Белоруссии. Новые ограничения коснулись импорта сырья, российских банков и СМИ. Таким образом, шестой пакет ограничений предусматривает отказ от ввоза нефти и нефтепродуктов из РФ, который будет реализован в течение 6–8 месяцев.