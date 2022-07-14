Политолог назвал банальным прогноз о трех шагах Путина после спецоперации Политолог Калачев назвал банальным прогноз о трех шагах Путина после спецоперации

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Обозреватель американской газеты The Hill Дэвид Лингельбах предположил, что после окончания спецоперации на Украине российский президент Владимир Путин продолжит укреплять власть в стране, создаст альтернативу ООН и начнет новый военный конфликт, однако политолог Константин Калачев в разговоре с Lenta.ru назвал такой сценарий «банальным». По его мнению, основная суть статьи посвящена идее о том, что Путин — безальтернативный сильный лидер.

Господин Лингельбах — это капитан Очевидность. Там не про три пути статья, а про то, что Путин сейчас безальтернативный сильный лидер. Эти три пути — лишь дымовая завеса, — пояснил Калачев.

Он считает, что идея о начале нового конфликта после конца СВО связана с опасениями стран Ближнего Востока. Калачев напомнил, что в Казахстане, Польше, Грузии и других странах всерьез обсуждают вероятность начала конфликта с Россией.

Политолог подчеркнул: политический лидер на протяжении всей своей карьеры занимается в основном тем, что укрепляет свою власть, это делает не только Путин, но любой глава государства.

Укрепление власти в стране происходит ежедневно и ежечасно, мы наблюдаем это последние 20 лет. Любая власть пытается укрепиться внутри страны, — отметил Калачев.

При этом политолог усомнился, что Путин попытается создать альтернативу ООН, так как российский лидер неоднократно говорил, что эта организация потеряла свой авторитет на международной арене.

Ранее профессор предпринимательства в Балтиморском университете (США) Дэвид Лингельбах заявил, что после завершения спецоперации на Украине перед президентом России Владимиром Путиным окажутся три пути. Причём российский лидер не из тех, кто совершает «очевидные шаги».