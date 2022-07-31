Поднятые флаги и салюты: по всей России проходят парады в честь дня ВМФ

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Корвет «Совершенный, малый противолодочный корабль МПК-221, ракетный катер Р-261, базовый тральщик БТ-100» (справа налево) участвуют на параде во Владивостоке

В воскресенье, 31 июля, в России проходят праздничные мероприятия ко Дню ВМФ. Морские парады традиционно состоятся в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Севастополе. Как отмечают День Военно-морского флота в разных городах России — в фотоматериале NEWS.ru.

Владивосток одним из первых в стране начал праздничные мероприятия. В бухте Золотой Рог выстроилось шесть кораблей, командующий Тихоокеанским флотом провёл их торжественный обход, а с «Маршала Шапошникова» прогремел салют.