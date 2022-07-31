Корвет «Совершенный, малый противолодочный корабль МПК-221, ракетный катер Р-261, базовый тральщик БТ-100» (справа налево) участвуют на параде во Владивостоке
В воскресенье, 31 июля, в России проходят праздничные мероприятия ко Дню ВМФ. Морские парады традиционно состоятся в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Севастополе. Как отмечают День Военно-морского флота в разных городах России — в фотоматериале NEWS.ru.
Владивосток одним из первых в стране начал праздничные мероприятия. В бухте Золотой Рог выстроилось шесть кораблей, командующий Тихоокеанским флотом провёл их торжественный обход, а с «Маршала Шапошникова» прогремел салют.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Моряки корвета «Совершенный» на параде во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Моряки корвета «Совершенный» на параде во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Отдыхающие на праздновании парада во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Отдыхающие на праздновании парада во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Подводная лодка проекта 877 «Усть-Большерецк» на параде во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Подводная лодка проекта 877 «Усть-Большерецк» на параде во Владивостоке
Фото: Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
Моряки на параде во Владивостоке
Фото: Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
Моряки на параде во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц на параде во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц на параде во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Зрители на мемориальном корабле Тихоокеанского флота РФ «Красный вымпел» наблюдают за парадом во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Зрители на мемориальном корабле Тихоокеанского флота РФ «Красный вымпел» наблюдают за парадом во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Моряки малого противолодочного корабля «МПК-221» на параде во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Моряки малого противолодочного корабля «МПК-221» на параде во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Моряки ракетного катера «Р-261» на параде во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Моряки ракетного катера «Р-261» на параде во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фрегат «Маршал Шапошников» на параде во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фрегат «Маршал Шапошников» на параде во Владивостоке