Под Ростовом с перекрытого из-за снега участка М-4 эвакуировали 20 человек

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Спасатели эвакуировали 20 человек с заблокированного участка автомагистрали М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону из-за снегопада, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале. По его словам, пробка сократилась с 60 км до 39 км.

На данный момент развернуто 8 мобильных пунктов обогрева и питания, 7 пунктов временного размещения, где размещаются дети. Эвакуированы 20 человек. Организовано 7 маршрутов для доставки продуктов, — отметил Голубев.

Спасатели также создали четыре технологических разрыва в осевом барьерном ограждении, позволяя легковым автомобилям покинуть заблокированный участок. В ликвидации ЧС задействованы 181 человек и 111 единиц техники.

Из-за последствий снегопада в Ростовской области закрыли движение по трассе М4 «Дон». По данным Telegram-канала Don Mash, на дороге от Каменска до Красного Сулина застряли десятки автомобилей. Движение по трассе откроют, как только спасатели расчистят ее от снега.

Ранее стало известно, что почти 35 тысяч жителей Ростовской области остались без энергоснабжения из-за непогоды. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что к аварийным ситуациям на сетях привели сильный ветер и мокрый снег. Непогода и ее последствия затронули 11 городов и районов области.